Previsioni 9-11 dicembre: tempo stabile e temperature sopra la media

Situazione generale

E’ iniziata una lunga fase di tempo stabile e mite sul nostro territorio vicentino, dettata da un promontorio di alta pressione di origine africana che toccherà l’apice a metà settimana sul nord Italia con valori anomali per la stagione, soprattutto sotto il profilo termico. La pressione atmosferica sul vicentino toccherà i 1025 millibar.

Martedì 9 dicembre

Bella giornata di sole su tutta la provincia. Mentre in montagna le temperature saranno in ulteriore lieve aumento, in pianura e nei fondovalle la colonnina di mercurio sarà stabile. Estremi termici in pianura generalmente compresi tra +1 e +13 gradi.

Mercoledì 10 dicembre

Cielo sereno. Da segnalare possibili banchi di nebbia o dense foschie nel basso vicentino durante le ore più fredde della giornata. Ci sarà inversione termica, zero gradi che in libera atmosfera lo ritroveremo a circa 3500 metri di quota.

Giovedì 10 dicembre

Bel tempo su tutta la provincia. Aumento della coltre nebbiosa sulle basse pianure nel primo mattino e dopo il tramonto. Temperature stazionarie con valori ben oltre la media stagionale.

Tendenza nel lungo termine

Nel fine settimana saranno in lieve calo le temperature in quota. Mentre in pianura non ci saranno sostanziali variazioni, solo le massime andranno a calare per un aumento del tasso di umidità nell’aria. Continua la fase alto-pressoria su tutto il nord Italia.

