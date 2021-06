Terzo fischio d’inizio agli Europei per l’arbitro Orsato: oggi dirige l’ottavo Svezia-Ucraina

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Terzo gettone di presenza ai campionati Europei di Calcio 2020 “posticipati” per Daniele Orsato, l’arbitro veneto designato in rappresentanza delle ex giacchette nere italiane – così venivano chiamate nel calcio amarcord – che esordisce così anche lui nella fase finale della spettacolare rassegna continentale del pallone seguita in tutto il mondo. Da ieri Daniele è volato in Scozia, raggiugendo la capitale Glasgow.

Dell’altro ieri l’ufficializzazione della sua designazione per una delle otto gare a eliminazione diretta dopo le due presenze – con prove personali più che positive – già alle spalle nel corso dei gironi di qualificazione. A lui toccherà proprio l’ultima del calendario che si gioca all’Hampden Park scozzese, e tra l’altro una dall’esito più incerto almeno sulla carta.

Il direttore di gara della sezione Aia “Aldo Frezza” di Schio, vicentino doc nato all’ospedale di Montecchio Maggiore e cresciuto a Recoaro Terme come noto, dirigerà fra poche ore il confronto tra le outsider Ucraina e Svezia. Un derby cromatico tra squadre nazionali che condividono i colori gialloblu e che ne catapulterà una delle due ai quarti di finali, sfidando poi la vincente di Inghilterra-Germania, l’altra partita degli Ottavi di finale in programma oggi. Scandinavi vincitori del loro girone davanti alla Spagna, Shevchenko e i suoi ultima tra le ripescate.

Orsato dovrà stasera fornire ancora una prestazione convincente fischietto, cartellino e Var alla mano – con lui Massimiliano Irrati ai monitor e gli assistenti Alessandro Giallatini e Fabiano Preti, con Davide Massa IV uomo – per candidarsi a dirigere poi uno degli incontri decisivi, semifinali o finale. Il suo destino personale, però, sarà inoltre per forza di cose legato alle sorti della Nazionale Italiana e a un eventuale passaggio del turno degli Azzurri di Mancini. Venerdì sera il duello tra Italia e Belgio.

L’arbitro oggi 45enne della sezione di Schio sarà in campo stasera alle 21 – diretta su Rai 2 e canali Skysport – in Svezia-Ucraina, dopo aver diretto fin qui uno dei big match delle prime battute dell’Europe, Inghilterra-Croazia (1-0), e poi Spagna-Polonia (1-1), due partite parecchio equilibrate. Da ricordare che il miglior direttore di gara italiano nell’agosto del 2020 ha portato a termine la finalissima di Champions League vinta dal Bayern Monaco contro il Paris Saint Germain ed è stato eletto miglior arbitro del mondo del 2020.