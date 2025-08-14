Le previsioni per il ponte di Ferragosto: ondata di calore in lenta attenuazione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Evoluzione generale

L’anticiclone subtropicale africano è in fase di indebolimento. Nei prossimi giorni l’ondata di calore iniziata lo scorso fine settimana tenderà ad attenuarsi. L’inizio della prossima settimana sarà all’insegna di temperature generalmente non distanti dalle medie tipiche del periodo.

Pomeriggio/sera di giovedi 14 agosto

Sulla pianura non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature simili a mercoledì e molto sopra la media. In montagna generalmente poco o parzialmente nuvoloso, di pomeriggio a tratti nuvoloso con piovaschi/rovesci/temporali locali più probabili sulle Dolomiti rispetto alla Prealpi, temperature in calo leggero/moderato rispetto a mercoledì ma ancora sopra la media anche di molto

Venerdi 15 agosto

Cielo: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: Di pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti per piogge sparse e bassa (5-25%) sulle Prealpi per piogge locali; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali. Per il resto assenti.

Temperature: Sulla pianura in aumento di notte e in calo di giorno, nelle valli con andamento irregolare e in alta montagna in calo. Differenze leggere/moderate rispetto a giovedì. Valori sopra la media, anche di molto.

Venti: Deboli/moderati da nord-est.

Mare: Mosso

Sabato 16 agosto

Cielo: Nella prima metà di giornata cielo sereno o poco nuvoloso, tra il pomeriggio e la sera a partire dai monti nuvolosità in aumento fino a cielo anche nuvoloso a tratti.

Precipitazioni: Di pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) sui monti per piogge sparse e bassa (5-25%) sulla pedemontana per piogge locali; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali. Per il resto assenti.

Temperature: In calo anche sensibile rispetto a venerdì.

Venti: Deboli/moderati da nord-est.

Mare: Mosso

Domenica 17 agosto

Annuvolamenti e schiarite, tra il pomeriggio e la sera qualche pioggia più probabilmente in prossimità dei rilievi, temperature in calo.

Lunedi 18

Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso con qualche pioggia. Temperature in calo.

Previsioni a cura di Arpav

