Previsioni 1-3 luglio. Qualche temporale prima di un weekend stabile e afoso: punte di 35 gradi

Situazione generale

Lasciamo alle spalle un mese relativamente più caldo della norma con deficit pluviometrico rilevante in almeno 2/3 del vicentino. Solo le zone nord occidentali della provincia hanno visto qualche pioggia degna di nota nel mese di giugno. Venerdì avremo qualche precipitazione sparsa prima di un fine settimana stabile e afoso.

Venerdì 1 luglio

La mattina soleggiato su tutta la pianura, mentre in montagna saranno presenti nubi basse e nebbie sui versanti meridionali. Nel pomeriggio correnti più instabili da ovest attiveranno qualche cella temporalesca tra medio e alto vicentino. Punte di 10/15mm di pioggia. Sarà un breve peggioramento sparso, tanto che molte zone della provincia non vedranno alcun fenomeno. Temperature in lieve calo nei valori massimi.

Sabato 2 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Sensazione pesante di afa con temperature massime che toccheranno i 34/35 gradi.

Domenica 3 luglio

Stabile e soleggiato, tranne in montagna dove saranno frequenti le nebbie a coprire i versanti meridionali. Afa insopportabile in pianura. Zero termico a 4400m.

Tendenza nel lungo termine

Nei primi giorni della prossima settimana non si esclude qualche temporale pomeridiano in montagna. Mentre per la pianura sarà meno probabile l’arrivo della pioggia. La morsa del caldo dovrebbe diminuire a partire dal 7/8 luglio.