Allerta meteo gialla per temporali in tutto il Veneto da domenica mattina

Dopo un periodo prolungato di circolazione anticiclonica con temperature molto elevate e accumulo di umidità negli strati più bassi dell’atmosfera, un’ampia circolazione ciclonica sull’Europa settentrionale interesserà il Veneto tra domenica 6 e martedì 8 luglio, con transito di alcuni impulsi perturbati alternati a delle pause. Il primo impulso è previsto tra domenica e il primo mattino di lunedì 7 luglio, con precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio e temporale e con fase più intensa tra domenica pomeriggio/sera e le prime ore di lunedì.

Dopo una parziale pausa nelle ore centrali di lunedì, un secondo impulso dovrebbe interessare la regione tra il pomeriggio/sera di lunedì e le prime ore di martedì. Saranno possibili fenomeni di forte intensità (rovesci, raffiche di vento, locali grandinate) e quantitativi di precipitazione anche consistenti.

In considerazione di queste previsioni, il centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica gialla (fase di attenzione) per temporali su tutto il territorio regionale, valido in questa prima fase dalle ore 10 di domani, domenica 6 luglio, alle ore 8 di lunedì 7 luglio.

