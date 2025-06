Previsioni 10-12 giugno, avanza l’anticiclone africano che porta calore e afa

Situazione generale

Nel corso della giornata di lunedì, sul territorio vicentino si è registrato un lieve calo termico. Le temperature massime infatti non hanno superato i 27/28 gradi. Una flessione che, però, ha le ore contate. L’anticiclone africano infatti è pronto ad invadere tutta la penisola italiana. Una massa d’aria caldo-umida è pronta a risalire dal Nord Africa verso l’Europa centrale da metà settimana.

Martedì 10 giugno

Sulla nostra provincia il tempo sarà buono con cielo sereno in pianura e modesti addensamenti nuvolosi lungo la fascia prealpina. Non sono previste precipitazioni. Temperature stazionarie o in leggero aumento con valori nella norma del periodo.

Mercoledì 11 giugno

Sarà l’inizio di una forte ondata di calore su tutto il Vicentino. Mentre le temperature minime in pianura si attesteranno sui 18/20 gradi le massime torneranno a superare localmente la soglia dei 30 gradi. Soleggiato su tutto il territorio con afa in aumento.

Giovedì 12 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso su città e provincia. Continua l’avanzata dell’ondata di calore prevista con punte a raggiungere i 32 gradi sul medio e basso Vicentino. Lo zero termico si alzerà fino alla quota di 4.300 metri.

Tendenza nel lungo termine

Per il prossimo fine settimana avremo sulla nostra provincia le prime notti “tropicali” termine che viene usato quando le temperature minime non scendono più sotto i 20 gradi. Le massime toccheranno anche i 33 gradi. Tempo stabile, difficilmente si svilupperà qualche temporale di calore sui rilievi.

