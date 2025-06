Incidente nella notte in Riviera Berica: feriti una donna incinta e un bambino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è registrato un altro grave incidente nel corso della notte a cavallo tra le date di lunedì 9 e martedì 10 giugno, poco dopo le 24 in Riviera Berica, che segue al drammatico scontro tra una moto e una vettura di ieri pomeriggio a Piovene Rocchette. Coinvolte nel caso più recente, invece, almeno tre motociclette secondo le scarne informazioni disponibili per il momento.

Quattro le persone soccorse dopo la collisione tra i veicoli incidentati, delle quali due in codice rosso. A preoccupare le condizioni di una donna, in stato di gravidanza, trasportata in regime di massima urgenza al San Bortolo dallo scenario stradale dell’emergenza, nei pressi di località Campedello.

Sotto stretta osservazione anche un bambino di soli 10 anni, pare il figlio di uno dei feriti, passeggero in sella e affidato al suo arrivo in ospedale agli specialisti di terapia intensiva pediatrica del polo medico del capoluogo vicentino. Meno “pesanti” le conseguenze dello scontro per gli altri due soggetti che hanno riportato conseguenze nell’incidente, tra cui il padre del bambino: si tratterebbe di due persone di sesso maschile, 37enne e un giovane di 23 anni. Per loro cure sul posto e successivi accertamenti medici. La donna era sola a bordo della motocicletta.

La notizia è in aggiornamento

