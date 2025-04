Previsioni 11-13 aprile: breve fase mite anticipa un lungo periodo instabile

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Un temporaneo campo di alta pressione sul Mediterraneo centrale, porta stabilità e assenza di nubi su tutto il nord Italia, nonché un aumento termico anche sensibile rispetto la prima metà della settimana. Questa stabilità però durerà poco sul vicentino perché nella giornata di domenica si affaccerà la prima perturbazione di origine Atlantica.

Venerdì 11 aprile

Giornata soleggiata su tutta la provincia con temperature in netto aumento. In pianura si supererà la soglia dei 20 gradi un po’ ovunque.

Sabato 12 aprile

Cielo sereno la mattina sul vicentino. Nel pomeriggio ci sarà un aumento della nuvolosità a partire dai settori montani e occidentali. Non sono comunque previsti fenomeni di rilievo. Gli estremi termici in pianura saranno compresi tra 9 e 22 gradi, localmente punte massime anche superiori.

Domenica 13 aprile

La giornata inizierà con copertura nuvolosa compatta e le prime deboli piogge che dal veronese si porteranno verso il vicentino. Si tratteranno di precipitazioni deboli, concentrate nelle ore centrali della giornata. Nel tardo pomeriggio/sera ci sarà una pausa dei fenomeni con ripresa nella nottata. Sono attesi 5/10 mm di pioggia sulle Prealpi e 2/5 mm in pianura. Temperature massime in generale calo.

Tendenza nel lungo termine

Lunedi giornata di maltempo. Il proseguo della settimana sul vicentino sarà caratterizzato da un “trenino” di perturbazioni più o meno intense che insisteranno fin verso Pasqua.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.