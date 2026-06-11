Previsioni 12-14 giugno: bel tempo e temperature in sensibile aumento

Situazione generale

Dopo il fronte temporalesco di mercoledì e le correnti settentrionali che hanno fatto abbassare le temperature, l’anticiclone torna a “coprire” tutto il centro-nord italia portando qualche giorno stabile ed un aumento sensibile delle temperature.

Venerdì 12 giugno

Bella giornata soleggiata e limpida grazie ad un basso tasso di umidità nell’aria. Solo nel primo pomeriggio avremo modesti addensamenti nuvolosi lungo la fascia prealpina. Temperature in in linea col periodo, in pianura valori compresi tra 15 e 27 gradi.

Sabato 13 giugno

Per tutto il giorno cielo sereno sul vicentino, anche in montagna nelle ore pomeridiane, cosa assai rara in questo periodo dell’anno. Temperature in sensibile aumento di 2/3 gradi rispetto il giorno precedente.

Domenica 14 giugno

Altra bella giornata di sole su tutta la pianura vicentina, poche nubi pomeridiane lungo i rilievi. Caldo moderato con temperature massime generalmente comprese su medio e basso vicentino tra 29 e 31 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Solamente lunedì, dai principali modelli matematici è vista un pò di instabilità sulle pedemontane con lieve e temporanea flessione delle temperature. Ci sono buone probabilità che nel periodo 18-22 giugno ci sia una importante ondata di calore simile a quella di fine maggio che aveva portato le temperature sul vicentino fino a 34-35 gradi.

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