In rianimazione operaio colpito da una bobina

Gravissimo infortunio sul lavoro oggi, giovedì 11 giugno, nella sede della cooperativa sociale Elica a Costozza di Longare.

Un operaio 65enne di una ditta esterna, che stava compiendo dei lavori fuori dalla sede in via don Calabria, intorno alle 13,30 per cause in corso di accertamento è stato investito da una pesante bobina di metallo.

I soccorsi sono scattati immediatamente: l’uomo è stato trasferito in ospedale a Vicenza in codice rosso e ora è ricoverato nel reparto di rianimazione in gravi condizioni. Sul posto anche i tecnici dello Soisal dell’Ulss 8 Berica per accertare la dinamica e le responsabilità.

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