Previsioni 12-14 settembre: variabile a tratti instabile con temperature nella norma

Situazione generale

Dopo il peggioramento di mercoledì che ha visto accumuli sul vicentino anche superiori ai 50 mm di pioggia, il tempo va gradualmente migliorando grazie ad un aumento della pressione atmosferica, che però non sarà così decisa a mantenere stabilità su tutto il territorio. Infatti ci sarà ancora spazio per locali ed improvvisi acquazzoni in un contesto di cielo variabile.

Venerdì 12 settembre

Nella prima parte della mattinata sarà presente molta nuvolosità su tutta la provincia. Non si escludono locali rovesci su medio e alto vicentino. A metà giornata le nubi andranno gradualmente diradando a partire dai settori meridionali. Ampie schiarite in pianura nel primo pomeriggio, mentre in montagna le nubi saranno più persistenti con possibilità di improvvisi brevi temporali. Temperature stazionarie. Gli estremi termici in pianura saranno compresi tra 16 e 25 gradi.

Sabato 13 settembre

La mattina soleggiato su tutta la provincia. Nel corso della giornata ci saranno delle velature di passaggio, mentre in montagna addensamenti nuvolosi potranno dar luogo a brevi e locali fenomeni. In tarda serata un impulso perturbato sarà accompagnato da rovesci e temporali che interesseranno il vicentino durante la notte. Non si segnalano variazioni di rilievo sulle temperature, con valori in linea col periodo.

Domenica 14 settembre

Nel primo mattino ultima nuvolosità sul vicentino orientale. Nel corso della mattinata rasserena ovunque. Nel pomeriggio ancora soleggiato in pianura, mentre in montagna ci saranno degli addensamenti nuvolosi che però difficilmente daranno luogo a precipitazioni. Estremi termici in pianura compresi tra 15 e 26 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Per i primi giorni della prossima settimana avremo un rinforzo dell’alta pressione. Tempo più stabile quindi fino a mercoledì con temperature in lieve rialzo.

