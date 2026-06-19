Previsioni 19-21 giugno: ondata di calore con temperature anche oltre i 35 gradi

Situazione generale

Prende forza l’anticiclone di matrice nord Africana che sta invadendo tutta l’Europa centro occidentale, dove i suoi massimi effetti si vedranno tra Spagna e Francia con temperature fino a 45 gradi. In Pianura Padana le temperature massime rimarranno sotto i 40 gradi, le zone più calde tra bassa Lombardia ed Emilia Romagna. Sul vicentino si registrerà qualche picco oltre i 35 gradi, valori molto elevati per il periodo, di alcuni gradi sopra le medie. Tempo stabile in pianura, poca instabilità montana.

Venerdì 19 giugno

Bella mattinata soleggiata su tutta la provincia. Solo nel pomeriggio avremo modesti addensamenti nuvolosi lungo la fascia prealpina associati a locali piovaschi o temporali di calore. Temperature in lieve aumento con massime in pianura tra 32 e 35 gradi.

Sabato 20 giugno

Altra giornata molto calda. In pianura non ci saranno annuvolamenti o precipitazioni di rilievo, mentre in montagna non si esclude qualche breve e locale rovescio. Temperature minime in aumento, in pianura di notte non si scenderà più sotto i 20 gradi, alcune zone del medio e basso vicentino sfonderanno il muro dei 35 gradi nei valori massimi.

Domenica 21 giugno

Non ci saranno sostanziali cambiamenti rispetto ai giorni precedenti. Sensazione di afa pesante e temperature massime fino a 36 gradi in pianura. Le probabilità di locali precipitazioni in montagna sarà più bassa.

Tendenza nel lungo termine

Almeno fino il 25 giugno questa forte ondata di caldo ci terrà compagnia. Il dato più rilevante sarà quello della temperatura minima. Si registreranno valori notturni quasi da record, generalmente compresi tra 22 e 24 gradi.

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