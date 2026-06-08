Previsioni 9-11 giugno: poca instabilità e temperature in linea col periodo

Situazione generale

Dopo qualche giorno di tempo stabile sul vicentino, stanno giungendo correnti più fresche ed instabili di origine Atlantica. I fenomeni a metà settimana saranno poco probabili in pianura, mentre in montagna si vedrà qualche rovescio in più o debole temporale. Le temperature rimarranno nelle medie del periodo.

Martedì 9 giugno

Mattinata variabile ma senza fenomeni sulla nostra provincia. Alternanza di nuvole e sole con aumento dell’instabilità pomeridiana su Prealpi e pedemontana dove si vedrà qualche locale rovescio o debole temporale. Temperature stazionarie con estremi termici in pianura tra 17 e 30 gradi.

Mercoledì 10 giugno

La giornata inizierà con cielo nuvoloso in montagna e parzialmente nuvoloso in pianura. Nel pomeriggio ampie schiarite su medio e basso vicentino. Qualche fenomeno sui rilievi al confine col Trentino. In serata non si esclude la formazione di celle temporalesche anche in pianura. Lieve flessione delle temperature.

Giovedì 11 giugno

Le condizioni atmosferiche andranno migliorando per merito di correnti più secche settentrionali che “puliranno il cielo” e faranno scendere leggermente le temperature soprattutto nelle minime. Registreremo valori che rispecchiano le medie della prima metà di giugno.

Tendenza nel lungo termine

Nel fine settimana da ovest giungerà un vasto campo di alta pressione che garantirà bel tempo e temperature in aumento con massime oltre i 30 gradi.

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