Previsioni 16-18 febbraio: tempo variabile e clima mite

Situazione generale

Una nuova rimonta dell’alta pressione africana sta portando qualche giorno stabile sul nostro territorio con temperature miti per il periodo. Tuttavia le nubi saranno presenti nel fine settimana. Le note negative saranno ancora una volta per la pessima qualità dell’aria e per la presenza di fitte nebbie nelle ore più fredde del giorno a sud di Vicenza.

Venerdì 16 febbraio

Cielo poco nuvoloso sul vicentino per l’intera giornata. Passaggi di nubi alte e sottili andranno ad offuscare il sole. Non si escludono riduzioni della visibilità per nebbie o dense foschie sul basso vicentino dopo il tramonto. Temperature stazionarie con valori ben oltre la norma.

Sabato 17 febbraio

La mattina avremo nebbie sulle zone più meridionali della provincia, altrove si vedranno ancora passaggi di velature da nord ovest. Maggiori schiarite nel pomeriggio, fino ad avere il cielo quasi sereno. Temperature senza variazioni di rilievo con estremi termici in pianura tra +1 e +13 gradi.

Domenica 18 febbraio

Giornata simile alle precedenti ma con qualche nuvola in più. Lo zero termico in quota dopo aver toccato i 3000 metri inizierà a calare verso i 2200. Si avvertirà quindi una flessione delle temperature sulle Prealpi.

Tendenza nel lungo termine

Una debole perturbazione sarà in transito sul vicentino nella giornata di lunedì con modeste piogge in pianura e qualche fioccata sopra i 1400 metri. Al momento si vede un lungo peggioramento del tempo sul nord Italia nel periodo 22-25 febbraio.