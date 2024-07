Allerta meteo: Italia divisa in due. Temporali al Nord, caldo e afa al centro e al sud

Antonio Sanò, fondatore de IlMeteo.it spiega: “Il passaggio di un fronte freddo sulle regioni settentrionali porta violenti temporali, in particolare a nord del fiume Po. La situazione sarà potenzialmente pericolosa su quasi tutta la Pianura Padana fino a domani mattina”.

Alcuni intensi temporali partiranno dal settore di Nord-Ovest e si sposteranno gradualmente verso il Triveneto, lambendo l’Emilia Romagna. Dopo aver vissuto giornate con 34°C diffusi in Val Padana e picchi di 37°, con tutta l’umidità accumulata nei bassi strati, ecco che i temporali saranno ancora una volta di forte intensità, con colpi di vento e grandinate. «La maggiore probabilità di eventi importanti riguarda Alpi e Prealpi ma, come detto, anche la Pianura Padana sarà colpita per 24 ore – sottolinea Sanò”. Intanto nel resto del Belpaese ci cuocerà: Siracusa 40°C, Foggia e Taranto (zone interne) 39°C, Ascoli Piceno, Catania, Forlì, Lecce, Macerata, Matera e Terni 38°C, tanto per citare le più africane.