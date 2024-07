Previsioni 17-19 luglio: tempo stabile, poi veloce fase di instabilità. Temperature sopra la media

Evoluzione generale

Fino a venerdì, il Veneto si troverà sul margine settentrionale del promontorio anticiclonico in espansione sul Mediterraneo; il tempo sarà in prevalenza stabile, ad eccezione delle zone montane dove potrebbe attivarsi della convezione pomeridiana. Tra venerdì e sabato l’infiltrazione di aria più umida di origine atlantica determinerà una fase di instabilità che potrà interessare anche la pianura fino alle prime ore di sabato. Le temperature resteranno su valori superiori alla media del periodo.

Pomeriggio/sera di martedi 16 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso; solo sui monti possibili maggiori addensamenti per cumuli pomeridiani, occasionalmente associati a qualche rovescio sulle Dolomiti. Temperature diurne senza notevoli variazioni o tendenti al rialzo. Venti in quota deboli/moderati da sud-ovest; altrove variabili con brezze lungo la costa e nelle valli.

Mercoledi 17 luglio

Cielo: Poco o parzialmente nuvoloso per nuvolosità medio-bassa sulle zone pianeggianti e per cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni: Assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di isolati piovaschi o rovesci pomeridiani sulle zone montane, in particolare sulle Dolomiti.

Temperature: Senza notevoli variazioni o in ulteriore lieve rialzo, soprattutto in pianura.

Venti: In quota moderati sud-occidentali; nelle valli a regime di brezza. In pianura al mattino e dalla sera nord-orientali, moderati, a tratti tesi sotto costa, nel resto della giornata variabili, a regime di brezza lungo il litorale.

Mare: Poco mosso.

Giovedi 18 luglio

Cielo: Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo modesti cumuli pomeridiani in montagna.

Precipitazioni: Assenti; solo in montagna probabilità bassa (5-25%) di isolati rovesci o temporali di calore.

Temperature: Senza notevoli variazioni, salvo ulteriore leggero aumento delle minime in pianura.

Venti: In quota deboli, inizialmente da sud-ovest poi in rotazione fino a diventare settentrionali; nelle valli a prevalente regime di brezza. In pianura fino alla mattina moderati, a tratti tesi sotto costa, da nord-est, in seguito variabili, a regime di brezza sul litorale.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Venerdi 19 luglio

Tempo ancora stabile con cielo in prevalenza sereno fino al mattino; dalle ore centrali nuvolosità cumuliforme più significativa che nei giorni precedenti, con possibili rovesci o temporali sulle zone montane e occasionalmente su quelle pedemontane. Temperature stazionarie o in locale lieve variazione.

Sabato 20 luglio

Probabile fase di instabilità con annuvolamenti, rovesci e temporali tra la notte ed il primo mattino; in seguito rasserenamenti, salvo attività convettiva pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve calo, ma ancora superiori alla media del periodo.

Previsioni a cura di Arpav