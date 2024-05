Previsioni 17-19 maggio. Torna il sole: temperature fino a 25 gradi

SITUAZIONE GENERALE

Dopo 48 ore di pesante maltempo, dove non sono mancate frane e allagamenti su buona parte del vicentino, torna a splendere il sole. La profonda depressione che ha caratterizzato il tempo su tutto il nord Italia negli ultimi giorni, dal sud della Francia si allontana sulla penisola Iberica, lasciando spazio ad un promontorio di alta pressione che si protende dal sud Italia fin verso il Triveneto.

VENERDÌ 17 MAGGIO

La mattina il vicentino si sveglierà con la luce del sole. Soleggiato su tutto il territorio con poche nubi che si formeranno lungo le prealpi dove non si esclude qualche locale piovasco nel pomeriggio sulle zone più settentrionali. La sera rasserena ovunque. Temperature in aumento con estremi termici in pianura compresi tra 11 e 22 gradi.

SABATO 18 MAGGIO

Bella giornata di sole in pianura con temperature in sensibile rialzo. Qualche nuvola in più lungo la fascia prealpina con probabilità remota di brevi rovesci. Clima gradevole per attività all’aria aperta. Valori termici in linea col periodo, massime intorno ai 24-25 gradi.

DOMENICA 19 MAGGIO

Ci aspetta una giornata soleggiata con poche nubi. Più variabile in montagna. Temperature stazionarie. Zero termico in libera atmosfera a quota 3400 metri.