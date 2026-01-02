Donna muore in ospedale: era stata travolta da un’auto la notte di Capodanno

Tragedia a Cassola poco dopo la mezzanotte di Capodanno: una donna di 72 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre si trovava all’esterno della propria abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni Luciana Tessarolo era uscita di casa in via Marangoni (nella frazione di San Zeno) per assistere ai fuochi d’artificio quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata travolta da un’auto in transito, una Volkswagen Scirocco, alla cui guida c’era un giovane del posto.

L’impatto è stato violentissimo: la 72enne è stata sbalzata in avanti per quindici metri e il suo corpo hasbattuto fatalmente contro un muretto.

Immediata la richiesta di aiuto lanciata al Suem 118 e alle forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta un’ambulanza proveniente dal pronto soccorso di Bassano: i sanitari hanno avviato sul posto le manovre rianimatore e l’hanno intubata sul posto. Trasportata poi d’urgenza all’ospedale San Bassiano, la donna è deceduta nelle ore successive a causa dei gravi traumi riportati.

I Carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.