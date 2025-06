Previsioni 24-26 giugno, seconda ondata di calore. E arrivano le “notti tropicali”

Situazione generale

Dopo la prima forte ondata di calore avvenuta a metà mese, il Vicentino si prepara ad una nuova “bolla di calore” con temperature nettamente oltre le medie del periodo con massime diffusamente a 34/35 gradi in pianura.

Martedì 24 giugno

La mattina cielo sereno su tutta la provincia berica. Nelle ore pomeridiane solamente poche nubi sulla dorsale prealpina. Sul fronte delle temperature previsto un lieve aumento con massime in pianura comprese tra 32 e 34 gradi.

Mercoledì 25 giugno

Mattinata serena su tutto il territorio. Nel pomeriggio/sera poche nubi sui monti con bassa probabilità di locali rovesci o deboli temporali di calore. Temperature ancora in aumento con massime attorno i 35 gradi. Di notte in pianura non si scenderà più sotto i 20 gradi, tornerà quindi un periodo chiamato col termine di “notti tropicali”.

Giovedì 15 giugno

Altra giornata inizialmente soleggiata, offuscata però dall’umidità persistente con pesante sensazione di afa. Nel pomeriggio sui settori montani si formerà qualche temporale di calore che verso sera potrebbe coinvolgere anche l’alta pianura vicentina. Temperature stazionarie con valori ben oltre le medie del periodo.

Tendenza nel lungo termine

Tra venerdì e sabato il tempo sarà stabile anche sui monti e le temperature potrebbero toccare i 36 gradi sul basso vicentino. Dell’instabilità lungo la fascia Prealpina è prevista nella giornata di domenica.

