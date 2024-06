Previsioni 25-27 giugno: fresco ed instabile, poi una nuova fase calda

Situazione generale

Un minimo di bassa pressione posizionato sull’alto Tirreno, determina condizioni di instabilità su tutto il centro-nord Italia con un clima fresco per il periodo. Questa situazione però avrà vita breve. Infatti nella seconda metà della settimana una nuova spinta dell’alta pressione Africana fin verso le nostre latitudini, porterà la colonnina del mercurio sul vicentino nuovamente oltre i 30 gradi e un tempo via via più stabile.

Martedì 25 Giugno

In mattinata il cielo si presenterà variabile su tutta la provincia con possibili locali e brevi piogge. In tarda mattinata un fronte piovoso più organizzato in arrivo da sud est colpirà gran parte della provincia con rovesci diffusi fino a metà pomeriggio. A seguire schiarite via via più ampie ad iniziare dal basso vicentino. Temperature stazionarie con valori leggermente sotto la norma. In pianura valori compresi tra 17 e 26 gradi.

Mercoledì 26 Giugno

La giornata inizierà con un tempo soleggiato. Tuttavia, già dalla tarda mattinata, si svilupperanno velocemente nubi cumuliformi lungo tutta la fascia prealpina. Il pomeriggio sarà molto instabile sui monti e pedemontane con frequenti rovesci o temporali, mentre in pianura il rischio di piovaschi sarà basso. La sera rasserena ovunque. Temperature in lieve aumento con punte massime sui 27/28 gradi.

Giovedì 27 Giugno

La situazione meteo migliorerà ulteriormente. La pressione sarà in aumento e con essa anche la temperatura che si riporterà diffusamente sui 30 gradi su gran parte della pianura vicentina. In montagna bassa probabilità di locali brevi rovesci in un contesto di cielo variabile o poco nuvoloso.

Tendenza nel lungo termine

La spinta dell’alta pressione Africana verso il fine settimana porterà un aumento considerevole non solo delle temperature ma anche dell’umidità e quindi dell’afa. Un giugno insomma altalenante, caratterizzato da giornate fresche e piovose ma anche da brevi periodi caldi oltre i 30 gradi.