Previsioni 26-28 novembre: debole peggioramento del tempo

Situazione generale

Correnti più umide ed instabili stanno giungendo da ovest sul vicentino. Porteranno un debole peggioramento del tempo con modeste piogge e fioccate solo sulle cime più alte. Le temperature sono leggermente sopra le medie del periodo.

Martedì 26 novembre

In mattinata il cielo si presenterà coperto con le prime deboli precipitazioni sui settori più occidentali della provincia. I fiocchi cadranno in montagna solo ad alta quota. Nel pomeriggio i fenomeni, sempre di debole intensità saranno più probabili in pianura. Sono attesi 1-2 mm di pioggia sul vicentino orientale e 2-6 mm su quello occidentale. Una spruzzata di neve è attesa oltre i 2000 metri. Temperature minime in rialzo, massime in lieve calo.

Mercoledì 27 novembre

La giornata inizierà con cielo nuvoloso e ancora qualche pioviggine sparse in pianura. Dal pomeriggio prime parziali schiarite in arrivo da ovest. Temperature senza variazioni di rilievo con estremi termici in pianura tra 7 e 12 gradi.

Giovedì 28 novembre

Giornata variabile, un rapido fronte valicherà le Alpi in serata, quando anche sul vicentino potrebbe verificarsi qualche isolato piovasco. Temperature in calo dalla sera.

Tendenza nel lungo termine

Tempo asciutto nel fine settimana con poche nubi. Sarà sensibile il calo termico. In pianura torneranno i valori minimi prossimi allo zero.