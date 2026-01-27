Previsioni 27-29 gennaio: ancora piogge in pianura e neve abbondante in montagna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Tra venerdì e domenica, come attesi, sulle montagne del vicentino sono caduti circa 40/50 centimetri di neve fresca sopra i 1300 metri di quota. Nei prossimi giorni continua l’afflusso umido ed instabile di origine atlantica. Questo significa che non farà freddo ma torneranno piogge in pianura e neve abbondante in montagna.

Martedì 27 gennaio

Cielo sereno la mattina su tutta la provincia con diffuse gelate. Nella seconda parte della giornata assisteremo ad un aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali. In serata giungeranno i primi deboli fenomeni su ovest vicentino in estensione su tutto il vicentino nel corso della nottata quando ci saranno piogge di moderata intensità a bassa quota e neve copiosa sui rilievi oltre gli 800/900 metri sul vicentino orientale ed oltre i 600 nelle vallate di quello occidentale. Estremi termici in pianura tra -1 e +8 gradi.

Mercoledì 28 gennaio

Giornata di maltempo. Le precipitazioni più intense si avranno durante la mattinata quando un temporaneo aumento termico farà salire la quota neve oltre i 1200/1300 metri. Dopo una probabile pausa dei fenomeni nel tardo pomeriggio, tra la sera e la notte un nuovo impulso perturbato con annessa aria fredda farà scendere la quota neve oltre i 1000/1100 metri.

Giovedì 29 gennaio

Avremo ancora delle deboli precipitazioni sparse, in esaurimento però nel corso della giornata. In montagna sono attesi 35/50 centimetri di neve fresca sull’altopiano e sul Grappa, mentre sulle Piccole Dolomiti la neve fresca potrà raggiungere anche i 60 centimetri.

Tendenza nel lungo termine

Attualmente non sono previste altre perturbazioni nel fine settimana, quando è da attendersi sul vicentino un cielo variabile o poco nuvoloso con temperature in linea col periodo.

