Previsioni 3-5 maggio: verso un miglioramento del tempo con residua instabilità

Situazione generale

Nelle ultime 48 ore sono caduti picchi di 80/100 mm di pioggia sull’alto Vicentino. La bassa pressione che ha portato maltempo sulla nostra provincia, tende a spostarsi tra Francia ed Inghilterra. Il tempo sarà quindi in graduale miglioramento, anche se ci sarà ancora spazio per della residua instabilità.

Venerdì 3 maggio

Nella prima mattinata ci saranno delle aperture del cielo più probabili sul medio Vicentino. La nuvolosità sarà comunque un aumento a partire da nord. Tra la tarda mattina e primo pomeriggio è attesa della instabilità sui rilievi e sulle pedemontane con rovesci sparsi (5-10 mm). In pianura i fenomeni saranno più deboli e locali. La giornata continuerà nuvolosa fino a sera senza fenomeni significativi. Temperature in lieve aumento con estremi termici in pianura compresi tra 12 e 17 gradi.

Sabato 4 maggio

La mattina il cielo si presenterà per lo più nuvoloso con qualche apertura sul basso Vicentino. Non si escludono locali piovaschi nelle ore centrali della giornata lungo la fascia prealpina. Dal tardo pomeriggio schiarite vie vie più ampie su tutto il territorio fino a cielo poco nuvoloso o sereno la sera. Temperature in aumento con massime sui 20 gradi in pianura.

Domenica 5 maggio

Le condizioni atmosferiche miglioreranno ulteriormente. Ci aspetta una giornata soleggiata con poche nubi in pianura. Più variabile in montagna con bassa probabilità di brevi rovesci. Temperature gradevoli con massime sui 22 gradi.

Tendenza nel lungo termine

La nuova settimana inizierà all’insegna della variabilità. Non sono previsti campi di alta pressione in grado di garantire qualche giorno stabile sul Vicentino. Sarà quindi frequente l’instabilità sul nostro territorio durante le ore pomeridiane. Le temperature saranno in linea col periodo con massime sui 23-25 gradi.