Blitz contro lo spaccio di cocaina: sei arresti fra Alto Vicentino e capoluogo

E’ scattato stamane, 2 maggio, alle prime luci dell’alba a Vicenza, Schio, Thiene e Caldogno, un blitz dei carabinieri che ha portato all’arresto di cinque persone con l’accusa di spaccio di cocaina in città e provincia.

Si tratta della fase conclusiva di un’indagine durata ben due anni. Ad entrare in azione, questa mattina presto, una trentina di militari dell’Arma, appartenenti alla sezione operativa di Vicenza e alle Compagnie di Vicenza, Schio, Thiene e Bassano Del Grappa, coadiuvati da una unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia (Padova). Nel dettaglio, le forze dell’ordine hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Vicenza nei confronti di cinque soggetti, italiani ed albanesi, appartenenti ad un gruppo criminale che si occupava dello spaccio di “polvere bianca” in tutta la provincia. Tre presunti spacciatori sono stati condotti presso la casa circondariale di Vicenza, per gli altri due sono scattate misure più “leggere”.

Dietro alle sbarre sono finiti K.B. albanese, B.D. italiano domiciliato in Schio e

M.A. albanese domiciliato a Thiene, mentre a carico di un altro albanese, le cui iniziali sono M.K., è scattata l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Vicenza. Infine per C.N.C., di Caldogno, italiana, è stato disposto l’obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria. Tutti e cinque i soggetti hanno precedenti di polizia legati al mondo dello spaccio.

Nel corso delle operazioni non risultano però sequestri di cocaina, ma solo di marijuana: sono stati sequestrati complessivamente 453 grammi di cannabis, telefoni cellulari, materiale per confezionamento e sostanze da taglio. Il blitz ha portato poi, oltre all’esecuzione delle misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari, anche all’arresto di un cittadino albanese – B.D. dimorante a Thiene – perché trovato in possesso, in flagranza, di 135 grammi di marijuana, e alla denuncia in stato di libertà di altre tre persone: M.A. (albanese), M.R. (italiano) e B.D. (albanese), per concorso in detenzione illegale di oltre 300 grammi di marijuana.

Le quattro persone complessivamente arrestate sono state associate alla Casa Circondariale di Vicenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.