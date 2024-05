Napoli, scontri tra polizia e manifestanti contro la presenza del generale Vannacci

Scontri questo pomeriggio a Napoli le forze dell’ordine in assetto antisommossa e una trentina di giovani che protestavano per la presenza in città del generale Roberto Vannacci, che candidato alle Europee con la Lega e che in città per presentare il suo libro Il coraggio vince. I manifestanti hanno tentato di superare le transenne e il cordone di polizia a protezione dell’area dove si trovava generale, lanciando palloncini pieni d’acqua all’indirizzo degli agenti, colpendo i loro scudi con aste di bandiera: la polizia ha risposto con i manganelli. Non ci sono al momento feriti.

La reazione di Vannacci: “Non capisco perché non vengono in sala in pace, io sono per il confronto civile, li ascolterei e mi confronterei con loro. E comunque no, non temo per la mia incolumità e non mi sento accerchiato. Ringrazio i contestatori, li invito a venire in questa sala a manifestare le loro idee, non mi sono mai sottratto al confronto. Ma questo invito che faccio non ha mai successo. Non mi sento accerchiato ma mi preoccupa il contesto che si è venuto a creare”.