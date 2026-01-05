Previsioni 6-8 gennaio: assenza di precipitazioni e ulteriore calo delle temperature

Situazione generale

Il minimo depressionario che doveva portare precipitazioni diffuse sul Veneto per l’Epifania, è “sprofondato” troppo a sud per coinvolgere il vicentino. I fenomeni non riusciranno a risalire oltre il basso Veneto e le zone costiere dell’alto Adriatico. Un nucleo di aria gelida da nord farà scendere ulteriormente le temperature.

Martedì 6 gennaio

Cielo coperto la mattina su tutta la provincia. Non si esclude nelle ore centrali della giornata qualche sporadico episodio di nevischio in pianura, più probabile sul basso vicentino. Schiarite verso sera a partire da nord ovest. Clima rigido, estremi termici in pianura tra -2 e +2 gradi.

Mercoledì 7 gennaio

La mattina il cielo sul vicentino si presenterà irregolarmente nuvoloso. Dal pomeriggio ampi rasserenamenti a partire da nord. Freddo pungente con temperature sotto la norma del periodo. Le massime in pianura si fermeranno di poco al di sopra dello zero.

Giovedì 8 gennaio

Bella giornata di sole ma dal clima pienamente invernale. Ci sarà solo qualche velatura di passaggio tra tarda mattinata e primo pomeriggio. Temperature minime in ulteriore lieve calo con valori rilevanti tra -3 e -6 gradi in pianura.

Tendenza nel lungo termine

Una blanda perturbazione atlantica sarà in transito nel pomeriggio di venerdì. Le precipitazioni saranno sparse e di debole intensità. Probabilità di fiocchi anche in pianura. Tempo asciutto nel fine settimana con sole e clima rigido.

– – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.