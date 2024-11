Previsioni 8-10 novembre: ancora stabilità e temperature oltre la norma del periodo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Una vasta alta pressione copre tutta l’Europa centrale tenendo lontane le perturbazioni anche dal vicentino. Il clima è mite per il periodo, negli ultimi giorni le temperature diurne in pianura si sono sempre portate oltre i 15 gradi. Tuttavia in pianura e nei fondovalle con l’effetto dell’inversione termica le temperature stanno lievemente calando, mentre in quota i valori rimangono stabili.

Venerdì 8 novembre

Cielo sereno su gran parte del territorio. Solo la mattina e la sera, sul basso vicentino ci saranno delle nebbie che si diraderanno nel corso della giornata.

Zero termico a 2700 metri di quota. Temperature in lieve calo in pianura, con estremi termici tra 4 e 15 gradi.

Sabato 9 novembre

Altra giornata di sole su medio e alto vicentino. Mentre sulle zone più meridionali persisteranno delle nebbie nelle ore più fredde della giornata. Temperature stazionarie.

Domenica 10 novembre

Non ci saranno variazioni rispetto i giorni precedenti. Tempo stabile e valori termici oltre la media del periodo.

Tendenza nel lungo termine

Dopo un inizio di settimana ancora mite e soleggiato. Tra martedì e mercoledì ci sarà un cambio di circolazione delle correnti che si disporranno dai quadranti nord orientali. Ci sarà quindi un sensibile calo termico con le temperature che si porteranno nelle medie del periodo. Non è ancora ben definita la posizione di un nocciolo freddo in arrivo verso l’Italia. Nei prossimi aggiornamenti vedremo se oltre al calo termico arriveranno anche delle precipitazioni sul vicentino.