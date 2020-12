Previsioni meteo 1-3/12. Neve fino a bassa quota

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

MARTEDI’ 1 DICEMBRE

La mattina sul vicentino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con estese gelate. Da metà giornata il cielo inizierà velarsi con nubi più compatte il pomeriggio. Non sono previsti fenomeni. La sera parziali schiarite. Temperature in calo le minime con punte di -2°C in pianura.

MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE

Un minimo depressionario andrà approfondirsi sull’alto Tirreno, questo determinerà un peggioramento del tempo sulla nostra provincia già dalla prima mattinata quando vedremo fioccare fin sulle pianure. Sul basso ed est vicentino sarà principalmente pioggia mista a neve o neve bagnata, mentre la fascia di pianura tra Vicenza e Schio potrà vedere leggere imbiancate (0-3cm). La precipitazione nevosa a quote molto basse durerà qualche ora prima di lasciare il posto alla pioggia, poi da metà giornata si attesterà sopra i 400-600m. Una pausa dei fenomeni è prevista dal tardo pomeriggio per poi riprendere in tarda serata. Sono attesi 10/15cm a 600m e 15/25cm di neve fresca sopra i 1000m. Temperature minime in lieve aumento, massime in diminuzione, in pianura non andremo oltre i 4-5°C

GIOVEDI’ 3 DICEMBRE

Nel primo mattino ci saranno le ultime precipitazioni sparse sul vicentino con quota neve 700-800m. Nel pomeriggio vedremo parziali schiarite con qualche tratto soleggiato. Possibili gelate in pianura la sera in caso di rasserenamenti. Temperature massime in lieve aumento.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Venerdì di pesante maltempo con pioggia battente in pianura e neve sopra i 400-600m di quota per gran parte della giornata. Atteso fino a mezzo metro di neve fresca sopra i 1000m. Sabato le temperature saranno in rialzo con neve sopra i 1100/1200m. Domenica nuova flessione delle temperature con tempo ancora instabile, a tratti perturbato.