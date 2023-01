Previsioni meteo 10-12 gennaio: torna il sole, rapido peggioramento mercoledì notte

Situazione generale

Dopo un deciso peggioramento del tempo sul vicentino con piogge diffuse e nevicate in montagna a quote medie, torna a splendere il sole su tutto il territorio. Le correnti settentrionali hanno fatto abbassare le temperature dopo un lungo periodo mite. La rimonta alto pressoria in corso sarà interrotta brevemente da un rapido peggioramento notturno a metà settimana.

Martedì 10 gennaio

Soleggiato su tutta la provincia. Visibilità ottima dopo i venti da nord. Limpidezza e colori accesi che non si vedevano da settimane ormai. Temperature minime in calo, massime in lieve aumento grazie al sole.

Mercoledì 11 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso la mattina. Nella seconda parte di giornata giungeranno da ovest delle velature che si faranno via via più compatte la sera fino ad avere cielo coperto. Avvisaglie di una rapida perturbazione atlantica che andrà lambire il vicentino portando delle precipitazioni notturne soprattutto in montagna con fioccate oltre i 1000m di quota. Generalmente sono previsti 2/5mm di pioggia in pianura e altrettanti cm di neve oltre i 1200m.

Giovedì 12 gennaio

Nubi sparse in prima mattinata con rasserenamenti in arrivo da nord. Dal pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie, estremi termici in pianura tra 3 e 11 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Tempo stabile nel fine settimana e spesso soleggiato. Nubi in aumento da domenica pomeriggio per un possibile peggioramento che potrebbe interessare il nostro territorio nella giornata di lunedì con neve a quote medio/basse.