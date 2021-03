Previsioni meteo 12-14/3. Due rapidi peggioramenti in un contesto di tempo variabile

SITUAZIONE GENERALE

Correnti più umide ed instabili provenienti dall’Atlantico porteranno dei rapidi passaggi nuvolosi associati a qualche breve precipitazione. Da domenica i venti ruoteranno da nord est e si avvertirà un primo calo termico.

VENERDI 12 MARZO

La mattina sul Vicentino il cielo si presenterà nuvoloso con qualche possibile apertura. Nella seconda parte della giornata ci potrà essere qualche piovasco di passaggio, più probabile in pianura. In caso di fenomeni sulle Prealpi il limite della neve sarà sui 1500 metri circa. Temperature in lieve aumento.

SABATO 13 MARZO

Bella mattinata di sole su tutta la provincia con qualche velatura di passaggio. Nubi in aumento dal tardo pomeriggio a partire da ovest. Temperature gradevoli con punte massime in pianura di 14/15°.

DOMENICA 14 MARZO

Durante la mattinata sarà in transito un rapido fronte da nord ovest, sospinto da correnti fredde dal nord Europa. Vedremo dei rovesci sparsi ed intermittenti che bagneranno il vicentino qua e la. Fioccate sulle Prealpi da quota 1000 metri. Nel pomeriggio il tempo andrà progressivamente migliorando a partire da ovest. Poco nuvoloso la sera con sensibile calo termico dopo il tramonto.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Da martedì sera inizierà una fase molto fredda per il periodo. Il clima sarà invernale grazie a venti dall’est Europa che per alcuni giorno manterranno le temperature molto basse, tanto che tra il 18 e 20 marzo in caso di precipitazioni nevicherà a quote collinari.