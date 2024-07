Previsioni meteo 23/26/07, tempo variabile in settimana poi caldo in aumento da giovedì

EVOLUZIONE GENERALE

Sulla nostra regione si nota fino a giovedì un po’ di variabilità con spazi di sereno anche ampi ma alternati ad alcune fasi nuvolose e possibili piogge sulle zone più interne, per l’antagonismo tra la moderata circolazione ciclonica d’aria relativamente fresca presente sull’Europa nord-orientale e l’alta pressione con aria calda che insiste più a sud-ovest, infine quest’ultima prende il sopravvento e fa aumentare la stabilità; le temperature calano ancora un po’ fino a giovedì, poi risalgono a partire dai valori diurni e dalle quote più alte.

MARTEDì 23 LUGLIO

Tempo variabile, a tratti anche instabile sulle zone montane, con spazi di sereno e addensamenti nuvolosi più significativi verso l’interno; soprattutto fino all’inizio della serata, probabili precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale da locali a sparse sulle zone montane e locali in pianura più che altro sull’entroterra; non si esclude qualche locale fenomeno intenso specie sulle zone montane e pedemontane; rispetto a lunedì temperature diurne in contenuta diminuzione sulle zone montane, senza notevoli variazioni su quelle pedemontane e un po’ in aumento altrove.

MERCOLEDì 24 LUGLIO

Un po’ di variabilità, con alcuni addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno anche ampi. Precipitazioni a tratti qualche piovasco o rovescio anche temporalesco a partire dalle ore centrali. Temperature minime in lieve diminuzione sulle zone montane e pedemontane, pressoché stazionarie altrove; modeste variazioni di carattere locale riguardo ai valori massimi, con prevalenza di lievi aumenti in quota e leggere diminuzioni in pianura.

GIOVEDì 25 LUGLIO

Cielo da parzialmente nuvoloso a sereno o poco nuvoloso. Non si esclude qualche locale modesta pioggia, più che altro sulle zone montane e pedemontane, nelle prime ore e nel pomeriggio. Temperature in diminuzione graduale, salvo occasionali leggere controtendenze delle minime.

VENERDì 26 LUGLIO

Cielo poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno e a tratti qualche modesto addensamento in montagna; precipitazioni assenti, salvo al più qualche occasionale modesta pioggia sulle Dolomiti; per le temperature in quota, atteso un contenuto aumento soprattutto delle minime; nelle valli, contenute variazioni di carattere locale riguardo alle temperature minime e lievi aumenti delle massime; altrove, temperature minime in diminuzione al più localmente moderata e massime in contenuto aumento.