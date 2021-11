Previsioni meteo 12-14 novembre: domenica nuovo peggioramento

Situazione generale

Sul vicentino dopo qualche giorno di bel tempo con temperature oltre la norma, una saccatura nord atlantica attraverserà il centro Europa per dirigersi verso il nord ovest dell’Italia. Questo movimento favorirà il richiamo di aria umida dall’alto Adriatico verso la nostra provincia determinando un peggioramento del tempo da sabato notte.

Venerdì 12 novembre

Giornata irregolarmente nuvolosa dove vedremo delle velature o nubi alte di passaggio in movimento da sud verso nord. Non mancheranno comunque i momenti soleggiati, soprattutto sull’alto vicentino. Temperature stazionarie con estremi termici in pianura tra 4 e 14°C.

Sabato 13 novembre

Inizialmente parzialmente nuvoloso. Da metà giornata nubi via via più compatte fino a cielo coperto nel pomeriggio su tutta la provincia per l’approssimarsi di una saccatura in arrivo dal nord ovest. Deboli piogge sparse dalla tarda serata. Temperature minime in rialzo, massime in diminuzione.

Domenica 14 novembre

Sarà una giornata di maltempo. Già dalla prima mattina troveremo piogge diffuse anche a carattere di rovescio su tutto il territorio. I venti si disporranno dai quadranti meridionali, questi impattando contro la barriera naturale prealpina favoriranno precipitazioni più intense sull’ovest e alto vicentino per effetto stau. In montagna nevicherà da quota 1700m, anche in modo abbondante sulle cime più alte a 2000m. Fenomeni in esaurimento in serata. A fine peggioramento sono attesi generalmente 20-40mm in pianura e 40-70mm su pedemontane e prealpi. sopra i 1900m cadranno 20-40cm di neve fresca. Temperature massime in calo, in pianura non si andrà oltre i 10-11°C.

Tendenza nel lungo termine

Almeno fino il 19 novembre non sono previste precipitazioni di rilievo. Le temperature rimarranno oltre le medie del periodo e molto probabilmente torneranno nebbie e foschie in pianura.