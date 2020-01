Previsioni meteo 17-19/01. Neve fino a basse quote

VENERDI’ 17 GENNAIO

Sul vicentino cielo da sereno a poco nuvoloso fino al tardo pomeriggio. In serata nubi via via più compatte con prime deboli precipitazioni in nottata, inizialmente nevose dai 900-1000m. Temperature stazionarie in pianura, in calo in montagna.

18 GENNAIO

Una saccatura nord atlantica alimentata da aria fredda determinerà maltempo sul nostro territorio. La mattina in pianura pioggia diffusa a tratti battente. La neve cadrà generalmente dai 600m, mentre nelle vallate potrà spingersi fino a 400m, specialmente nelle ore centrali della giornata quando in quota avremo un calo delle temperature. Non si escludono episodi di pioggia mista a neve sulle pedemontane. Dal tardo pomeriggio attenuazione dei fenomeni a partire dal vicentino occidentale fino ad esaurimento totale in serata con prime schiarite a partire da nord. Attesi 5/10cm di neve a 700m, 15/25cm sopra i 1000m con punte anche di 30. Temperature in sensibile calo sui rilievi. In pianura estremi termici tra +2 e +6°C