Previsioni meteo 2-4 marzo: tempo stabile e cielo sereno fino a venerdì

SITUAZIONE GENERALE

Da molti giorni ormai, un vasto campo di alta pressione centrato tra Mediterraneo ed Europa centrale non permette il passaggio di perturbazione verso il nostro territorio. Ci aspettano quindi ancora giornate di tempo stabile con temperature lievemente sopra la norma.

MARTEDI 2 MARZO

Bella giornata limpida di sole su tutta la provincia con temperature in lieve aumento. Estremi termici in pianura tra 2 e 17°.

MERCOLEDI 3 MARZO

Da sereno a poco nuvoloso. Nelle prime ore del mattino fresco in pianura con possibile riduzione della visibilità per foschie e banchi di nebbia sul basso vicentino. Temperature in aumento sui rilievi con zero termico sui 2500 m.

GIOVEDI 4 MARZO