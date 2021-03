Docenti a scuola di didattica 4.0 e nuove tecnologie con il progetto Avatar

Nuove tecnologie a supporto della didattica, il rapporto tra mondo del lavoro e ambiente scolastico, il mondo del “do it yourself” legato alle nuove generazioni e gli spazi utili per sviluppare ingegno e creatività. A questi temi, ma non solo, è dedicato il ciclo di incontri gratuito rivolto agli insegnanti delle scuole superiori e medie. Tre appuntamenti, promossi nell’ambito del progetto Avatar Alto Vicentino (di cui il Comune di Schio è capofila) con la collaborazione di Megahub e il coordinamento del Comune di Valdagno.

I tre incontri on line, per i quali ci sono 30 posti disponibili, sono in programma domani 2 marzo per approfondire gli spazi di apprendimento “non formale” con espliciti riferimenti alle realtà già presenti sul territorio e sulla didattica 4.0.