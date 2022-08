Previsioni meteo 20-23 agosto: tempo variabile fino a sabato, da domenica sole

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Evoluzione generale

Sul nord Italia è in fase di transito il nucleo depressionario proveniente da ovest in lento spostamento verso est che determina condizioni di tempo instabile/perturbato fino a parte di venerdì, seguirà un miglioramento dal tardo pomeriggio/sera. Sabato la saccatura si sposterà verso i Balcani determinando condizioni di residua variabilità con tratti di nuvolosità variabile e possibilità di qualche locale precipitazione su zone montane e pedemontane. Da domenica giornate in prevalenza stabili e soleggiate.

Il tempo oggi

Venerdì 19 luglio

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Fino a parte del pomeriggio permarranno condizioni di tempo instabile/perturbato con cielo nuvoloso o molto nuvoloso e precipitazioni da sparse a locali con rovesci e temporali (probabilità medio-alta 75-100%). In seguito tendenza a diminuzione della nuvolosità a partire da ovest con comparsa di schiarite via via più ampie e a diradamento delle precipitazioni fino ad esaurimento entro fine giornata. Generalo calo termico, con valori che si porteranno temporaneamente sotto la media del periodo nei valori massimi. Venti in quota moderati/tesi in rotazione da nord. In pianura venti in prevalenza variabili deboli a tratti moderati, salvo locali rinforzi in occasioni di eventi temporaleschi.

Tempo previsto per i prossimi giorni

Sabato 20 luglio

Sulle zone montane poco nuvoloso o a tratti parzialmente nuvoloso per passaggi di nuvolosità medio-alta, specie al mattino, e sviluppo di locali cumuli nel pomeriggio. In pianura nelle prime ore possibili locali nubi basse, in seguito sereno o poco nuvoloso, salvo passaggi di nubi medio-alte specie sui settori nord-orientali; sulle zone Pedemontane sviluppo di modesti annuvolamenti cumuliformi nel pomeriggio.

Precipitazioni. Durante le ore centrali saranno possibili locali piovaschi, rovesci o temporali sulle zone montane e occasionalmente anche su quelle pedemontane (probabilità bassa 5-25%).

Temperature. Minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione in pianura, massime in ripresa anche marcata.

Venti. In quota da tesi a moderati dai quadranti settentrionali. In pianura venti deboli variabili.

Mare. Calmo.

Domenica 21 luglio

Prevarrà un cielo sereno o poco nuvoloso per qualche modesto tratto di nuvolosità medio-alta verso i settori nord-orientali e qualche cumulo sui rilievi durante le ore centrali.

Precipitazioni. in prevalenza assenti.

Temperature. Senza notevoli variazioni.

Venti. In pianura in prevalenza deboli dai quadranti orientali. In quota in prevalenza deboli/moderati da nord.

Mare. Calmo.

Tendenza

Lunedì 22 luglio. In prevalenza sereno o al più poco nuvoloso per modesti cumuli sulle zone montane durante le ore centrali ma con precipitazioni assenti. Temperature senza notevoli variazioni. Venti deboli variabili in pianura, in quota deboli/moderati da nord.

Martedì 23 luglio. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Temperature stazionarie. Venti deboli variabili in pianura, in quota moderati da nord.

Temperature e precipitazioni rilevate

Previsioni a cura di Arpav