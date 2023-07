Previsioni meteo 21- 24 luglio: alternanza di sereno e nuvolo con precipitazioni sparse. Poi temperature in rialzo

Segnalazione meteo: Nel corso di venerdì 21 e fino al pomeriggio/sera di sabato 22 condizioni di tempo a tratti instabile con probabili rovesci e temporali sparsi e intermittenti. Saranno possibili locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento).

Evoluzione generale

L’area anticiclonica con aria calda che insiste tra Nord Africa ed Europa meridionale è contrastata dalla circolazione ciclonica con aria più fresca presente più a nord; ciò permette specie sull’Europa continentale l’afflusso di correnti umide e a tratti instabili di origine nord-atlantica, che sul Veneto portano spazi di sereno alternati a fasi nuvolose e probabili precipitazioni sparse, nel contesto di un raffrescamento culminante sabato e seguito da una ripresa delle temperature.

Pomeriggio/sera di Venerdi 21 luglio

Tempo abbastanza instabile, con significativi addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno; alcune fasi di piogge sparse, con vari rovesci anche temporaleschi e possibilità di locali fenomeni intensi; temperature diurne in discreta diminuzione rispetto ai giorni precedenti, specie sull’entroterra.

Sabato 22 luglio

Cielo: Tempo piuttosto instabile, con vari addensamenti nuvolosi e schiarite più ampie in serata.

Precipitazioni: Piogge da sparse a temporaneamente diffuse, con rovesci e temporali in vari casi anche intensi; fenomeni in cessazione alla sera.

Temperature: In diminuzione, localmente anche sensibile riguardo alle massime sulla pianura orientale.

Venti: In quota prevalentemente moderati dai quadranti occidentali, comunque più modesti sulle Dolomiti e un po’ più significativi sulle Prealpi, ove sarà probabile qualche fase di discreto rinforzo da sud-ovest; altrove deboli con direzione variabile, a parte una lieve prevalenza da nord-est con intensità in qualche momento anche localmente moderata in pianura, nonché alcune raffiche nei temporali.

Mare: Quasi calmo, od al più poco mosso il settore centro-meridionale al largo.

Domenica 23 luglio

Cielo: Un po’ di variabilità, con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno più ampi verso sera.

Precipitazioni: Fasi di piogge sparse, in prevalenza modeste a parte locali rovesci o temporali, più probabili sulle zone montane e pedemontane.

Temperature: Le minime subiranno contenute diminuzioni tra cui qualche diminuzione in quota e degli aumenti a sud-est, le massime aumenteranno.

Venti: In quota sulle Dolomiti da deboli a moderati occidentali, sulle Prealpi sud-occidentali moderati fino al pomeriggio moderati e nelle ultime ore tesi; altrove generalmente deboli con direzione variabile, salvo locali moderati rinforzi in qualche momento sulle zone pianeggianti.

Mare: Quasi calmo, o al più poco mosso al largo del litorale centro-meridionale.

Lunedi 24 luglio

In pianura cielo prevalentemente poco nuvoloso salvo locali addensamenti a fine giornata sulle zone pedemontane, in montagna tempo da variabile ad instabile con spazi di sereno alternati nubi probabilmente più significative sulle Dolomiti; da metà giornata in poi sulle zone montane, in particolare quelle dolomitiche, crescente probabilità di alcuni rovesci e temporali; per le temperature, prevarrà un discreto aumento.

Martedi 25 luglio

Tempo instabile, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi dapprima più diffusi in montagna e poi presenti su gran parte della regione; crescente probabilità di rovesci o temporali, da sparsi a relativamente diffusi, in particolare sulle zone centro-settentrionali; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui spiccheranno alcune diminuzioni delle minime sulle zone montane e degli aumenti riguardo ai valori massimi in pianura.

(Previsioni meteo a cura di Arpav. Previsore: AB)