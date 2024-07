Previsioni meteo 19-22/7, rovesci e temporali in vista e temperature in calo

Evoluzione generale

Dalla tarda mattinata di venerdì si assiste a progressivo aumento dell’instabilità, a partire dalle zone montane e pedemontane con probabili rovesci e temporali anche intensi (forti rovesci, locali grandinate, raffiche di vento).Possibile estensione dei fenomeni dalla serata anche sulla pianura veneta, dove non si escludono locali fenomeni intensi fino alle prime ore di sabato. Di nuovo domenica transiterà sulla regione una veloce saccatura che determinerà precipitazioni, anche diffuse nella seconda parte della giornata, con frequenti rovesci e temporali.

Venerdì 19 Luglio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso fino al mattino, poi dalle ore centrali sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle zone montane e pedemontane, e dal tardo pomeriggio/sera in pianura, specie su quella centro-settentrionale. Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, anche intense, sulle zone montane e pedemontane (probabilità medio-alta 50-75%). In pianura assenti fino al pomeriggio, saranno probabili rovesci o temporali sulle zone più interne; verso fine giornata i fenomeni potranno interessare le restanti parti della pianura. Non si escludono anche in queste zone locali fenomeni intensi.

Sabato 20 Luglio

Nella notte fino alle prime ore del mattino permane residua nuvolosità, associata a rovesci e temporali, specie sui settori centro-orientali. In seguito tendenza ad ampie schiarite in pianura mentre altrove permarranno nubi irregolari, a tratti consistenti, con schiarite. Precipitazioni: nella notte fino a parte della mattinata residue precipitazioni sparse, con rovesci e temporali, con ultimi fenomeni sui settori orientali. In seguito assenti su gran parte della pianura mentre su zone montane e pedemontane e pianura limitrofa, permarranno condizioni di variabilità/instabilità, con probabili rovesci e temporali da locali a sparsi (probabilità nel complesso medio-bassa 25-50%). Temperature che annunciano in calo sia nelle minime che nei valori massimi.

Domenica 21 Luglio

Tempo gradualmente instabile nel corso della mattinata, con crescente nuvolosità e probabilità di precipitazioni che aumenterà dapprima sulle zone montane e occidentali della pianura, poi con tendenza ad estendersi su buona parte della regione nel corso del pomeriggio. Si tratterà di precipitazioni da sparse a diffuse, con probabili rovesci e temporali. Dalla tarda serata tendenza a diradamento/esaurimento dei fenomeni su zone montane e pedemontane. Temperature minime in ulteriore calo, massime senza notevoli variazioni.

Lunedì 21 Luglio

Tempo più stabile in pianura, con iniziale nuvolosità bassa, seguita da cielo sereno o poco nuvoloso, con precipitazioni generalmente assenti. Su zone montane e pedemontane schiarite si alterneranno a nubi irregolari, più frequenti durante le ore centrali, con probabili rovesci e temporali locali. Temperature senza notevoli variazioni, salvo lieve ripresa dei valori massimi in pianura.