Previsioni Meteo 22-24/12. In vista del Natale clima mite: più nebbie che neve

Si avvicina il Natale e il lungo ponte di Santo Stefano, con tempo annunciato come variabile nel Vicentino nei giorni di avvicinamento alle festività e un clima non particolarmente rigido secondo le previsioni di Piccole Dolomiti Sport. A far capolino i banchi di nebbia e foschie, in attesa di un week end che riserverà poi dei probabili e significativi cambiamenti climatici.

MARTEDI 22 DICEMBRE

Sul Vicentino sarà una giornata variabile, le nubi si alterneranno a momenti soleggiati. Gli spazi più ampi di sereno li troveremo in montagna, mentre in pianura sarà alta la probabilità di nebbie o foschie dense. Temperature in aumento sui rilievi, punte massime di 7-8° a 1.500 metri.

MERCOLEDI 23 DICEMBRE

In mattinata avremo nubi basse o nebbie su gran parte del vicentino. Solo le Prealpi vedranno ancora spazi soleggiati con al più velature del cielo per nubi alte e sottili. Copertura via via più compatta dalla serata. Temperature oltre la media del periodo, in pianura valori compresi tra 4 e 11°.

GIOVEDI 24 DICEMBRE

L’approssimarsi di una saccatura nord Atlantica andrà ad attivare sul nostro territorio delle deboli precipitazioni sparse, nevose oltre i 1.500 metri di quota. Temperature stazionarie in pianura, in calo dalla sera sui monti quando arriveranno correnti più fredde dal nord Europa.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

A Natale irromperanno da nord-est correnti molto fredde, a tratti il vento sarà forte soprattutto dal pomeriggio, non si escludono locali fioccate fino a bassa quota nelle ore centrali della giornata (400-600 metri). Gelo il 26-27 gennaio con temperature minime in pianura fino a -4/-5°C. Possibili risvolti perturbati dal 28 al 31 gennaio con neve a quote molto basse.