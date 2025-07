Previsioni meteo 22-24 luglio, “regna” l’instabilità: perturbazioni forti da giovedì notte

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Evoluzione generale

Un profondo nucleo depressionario si sposta dal Nord Europa verso Est, determinando sul Veneto infiltrazioni di aria instabile, responsabili di una prima fase di tempo tra lunedì e martedì, con rovesci e temporali sparsi. Dopo una breve fase relativamente più stabile nella mattinata di mercoledì, seguirà un secondo impulso instabile/perturbato proveniente sempre da Ovest, che determinerà precipitazioni dapprima in montagna, poi in pianura. Le temperature massime si manterranno in linea con le medie del periodo, se non lievemente inferiori tra giovedì e venerdì.

Martedì 22 luglio

Sereno o poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e sulle zone

interne della pianura, altrove in prevalenza sereno. Precipitazioni probabili a partire dalle ore centrali della giornata, anche a carattere di rovescio o locale temporale, su zone montane e pedemontane, occasionalmente possibili anche sulle zone interne della

pianura. Temperature: minime in calo, massime senza variazioni.

Mercoledì 23 luglio

Tempo nel complesso variabile, a tratti instabile, con nubi irregolari già dal mattino specie su zone montane, pedemontane e zone interne della pianura. Sulla costa iniziali schiarite seguite da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Dalla tarda mattinata aumenterà la

probabilità di precipitazioni da locali a sparse, con rovesci e locali temporali, dapprima sulle zone montane, poi su quelle pedemontane nel pomeriggio; non si escludono fenomeni in sconfinamento sulle zone limitrofe della pianura nel corso del pomeriggio/sera.

Giovedì 24 luglio

Tempo instabile già nel corso della notte, con nubi irregolari, a tratti consistenti, associate a probabili rovesci e temporali sparsi, specie su zone montane, pedemontane, e occidentali della pianura, altrove a carattere locale. Possibile temporaneo diradamento dei fenomeni durante la mattinata e una successiva ripresa nel pomeriggio, con nuovi fenomeni da locali a sparsi, salvo sulla costa dove saranno generalmente assenti o al più occasionali, specie verso sera. Temperature minime stazionarie, massime in calo su zone montane e interne della pianura, senza notevoli variazioni altrove.

