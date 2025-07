Europei femminili: appuntamento con la storia per l’Italia in semifinale contro l’Inghilterra

Appuntamento con la storia per l’Italia che sfida stasera alle 21 l’Inghilterra in una partita importantissima allo Stade de Genève: chi vince stacca il pass per la finale dei Campionati Europei. L’altra semifinale si disputerà domani alle 21: in campo Germania e Spagna.

Le Azzurre, dopo aver superato la Norvegia ai quarti, si trovano di fronte questa sera la compagine allenata dalla guru Sarina Wiegman. Le inglesi hanno dalla loro qualità, esperienza da vendere e tanta motivazione. Oltretutto non dimentichiamo che è la Nazionale ha vinto il titolo europeo nell’ultima edizione ed è arrivata alla finale dei Mondiali, cedendo solo alla Spagna.

Dopo 28 anni c’è un sogno da realizzare, ha dichiarato in conferenza stampa il Ct Andrea Soncin: “C’è grande rispetto per la forza e l’esperienza delle inglesi – ha dichiarato -, ma non abbiamo paura: la preparazione è stata ottimale, puntando a rigenerarci in vista di una partita che chiederà tanto sul piano fisico e atletico. Ci accompagnano coraggio, consapevolezza e serenità, come in tutto il nostro percorso. Siamo convinti di avere le armi per poterla vincere”.

I precedenti. La Nazionale ha giocato contro la Nazionale dei Tre Leoni ben 26 volte ed il bilancio è positivo. I confronti hanno infatti visto l’Italia vincere 11 volte, mentre l’Inghilterra ha avuto la meglio in 9 partite: 6 i pareggi. Anche in termini di reti realizzate l’Italia è in vantaggio con 44 gol contro 42. I risultati più recenti sorridono però alle inglesi. Nell’ultima amichevole del febbraio 2024, l’Inghilterra si impose per 5 a 1. Un anno prima l’Italia a Coventry era stata battuta per 2 a 1.

Probabili formazioni

Italia (5-4-1): Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini, Salvai, Linari, Boattin; Cantore, Caruso, Giugliano, Bonansea; Girelli. Ct: Soncin.

Inghilterra (4-3-3): Hampton; Bronze, Williamson, Carter, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp. Ct: Wiegman.

Per sostenere i colori Azzurri e le nostre ragazze, basterà sintonizzarsi su Rai 1. Fischio d’inizio alle 21.