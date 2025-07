La bici elettrica rubata “viaggia” da Sottomarina a Camisano. In sella un 59enne

Grazie al segnale Gps incorporato nel telaio della bici elettrica rubata il presunto ladro o ricettatore è stato preso e denunciato, e il velocipede moderno restituito dai Carabinieri alla legittima proprietaria, una donna residente a Vicenza.

Una notizia ordinaria di cronaca locale, per una volta con il “lieto fine” visto il rientro della refurtiva. Dal report reso noto dal Comando Provinciale si evince come ne avesse fatta di strada questa bicicletta abbastanza costosa, del valore di vendita di almeno 1.000 euro: dai lidi adriatici veneziani della spiaggia di Sottomarina fino al confine tra le province venete di Padova e Vicenza, vale a dire nella cittadina berica di Camisano dove il 59enne ora sotto indagine risiede. E dove è stato sequestrato il veicolo a pedali.

Da chiarire, anche se poco conta ai fini d’indagine, se la bici sia stata caricata sul furgone o mezzi analoghi, oppure se il ladro di biciclette sia salito in sella pedalando fino al Vicentino, “aiutato” dalla spinta autonoma. Una vicenda legata a reati predatori datata la scorsa settimana, dopo che il 14 luglio la bici spariva dalla spiaggia di Sottomarina, intorno alle 11. Era stata prestata dalla donna di Vicenza al proprio figlio, andato al mare. Con non poco imbarazzo, il ragazzo ha dovuto spiegare il furto alla madre, con successiva denuncia. I ladri avevano tranciato la catena, puntando ovviamente a quella più costosa tra le presenti.

Fondamentale per il ritrovamento è stato il dispositivo GPS installato sul telaio, che ha permesso di localizzarla a Camisano Vicentino, in via Vittorio Veneto, nei pressi di un minimarket. Una volta sul posto, i militari hanno individuato il 59enne in possesso del velocipede. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, non è riuscito a fornire alcuna spiegazione plausibile sul possesso del mezzo. La bicicletta, quindi, è stata immediatamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria. competenza.

