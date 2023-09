Previsioni meteo 22-24 settembre: prima il maltempo, poi da domenica stabile e soleggiato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Correnti umide e moderatamente instabili interessano il vicentino da qualche giorno. Brevi schiarite si alternano ad improvvisi rovesci o temporali. Siamo giunti al culmine di questa fase perturbata dove le precipitazioni si sono fatte più estese e diffuse rispetto agli ultimi giorni. Le temperature continuano a calare, portandosi su valori più consoni al periodo.

Venerdì 22 settembre

Molto nuvoloso o coperto il mattino con fenomeni diffusi su tutta la provincia, di moderata intensità. Nella seconda parte della giornata le piogge si faranno via via più intermittenti ma con rovesci o temporali anche di forte intensità soprattutto lungo la pedemontana dove avremo picchi di 40/60mm di pioggia in poche ore. La sera ultime precipitazioni in montagna in via di esaurimento. Temperature in calo nei valori massimi, non si andrà oltre i 20 gradi.

Sabato 23 settembre

La mattina ampie schiarite su ovest vicentino, velato su Altopiano e Bassanese. Da metà giornata formazione di nubi cumuliforme che nel pomeriggio riverseranno ancora rovesci su buona parte della provincia. Ampi rasserenamenti la sera con ventilazione sostenuta da nord est. Temperature minime in calo, stazionarie le massime.

Domenica 24 settembre

Dopo diversi giorni grigi torna il sereno. Sarà una bella giornata soleggiata e limpida grazie a correnti fresche e secche da nord. Le temperature saranno ancora in calo nei valori minimi, registreremo i primi 10 gradi in pianura della stagione, mentre le massime torneranno a salire con punte di 22-23 gradi.

Tendenza nel lungo termine

L’alta pressione andrà rinforzarsi dall’inizio della prossima settimana sul centro-nord Italia. Questo garantirà sul vicentino una lunga fase stabile e soleggiata con temperature fino a 25-27 gradi.