Previsioni meteo 24-26/03. Aria fredda, probabile qualche fiocco

MARTEDI’ 24 MARZO

La mattina cielo sereno o poco nuvoloso sul vicentino con temperature sottozero su gran parte del territorio. Qualche innocua nube sarà in transito nel pomeriggio, con successivo nuovo rasserenamento la sera. Temperature ampiamente sotto media, estremi termici in pianura tra -2 e +8°C

MERCOLEDI’ 25 MARZO

Clima invernale, cielo parzialmente nuvoloso sul basso vicentino. Nel pomeriggio cielo a tratti molto nuvoloso su alte pianura e prealpi con qualche rovescio di neve fin sulle pedemontane. Sopra i 500m attesi 1-4cm. Soffieranno ancora correnti molto fredde dai Balcani.

GIOVEDI’ 26 MARZO

La mattina giungerà un impulso perturbato da sud est, inizialmente la neve potrebbe cadere anche in pianura, per alzarsi a quote collinari nel pomeriggio. Il peggioramento sarà modesto, anche sulle Prealpi non cadranno più di 5-10cm di neve.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE