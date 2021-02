Previsioni meteo 26-28/02, venerdì ancora con caldo fino a 20°. Da sabato un calo

SITUAZIONE GENERALE

Il campo di alta pressione che interessa la nostra provincia ormai da giorni, si sposterà verso l’Europa centro occidentale, questo favorirà l’afflusso di aria più fresca da est determinando un calo termico, anche sensibile in quota.

VENERDI 26 FEBBRAIO

Bella giornata di sole su tutto il Vicentino con temperature primaverili. Fresco la prima mattina in pianura con valori di poco sopra lo zero, ma le massime si attesteranno sui 18-20°.

SABATO 27 FEBBRAIO

Sotto il profilo termico sarà la giornata del cambiamento grazie all’arrivo di aria più fresca da nord est. Lo zero termico da 3000 metri si porterà sui 2000 metri. In montagna avremo quindi un calo di 5/6° in 24h. Il cielo sarà sereno su tutto il Vicentino con calo della colonnina del mercurio anche in pianura, specie nei valori massimi.

DOMENICA 28 FEBBRAIO