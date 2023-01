Previsioni meteo 27-29 gennaio: bel tempo e gelo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Una importante ondata di gelo sta investendo il centro Europa fino al Mediterraneo. Correnti continentali da nord est unite agli ampi rasserenamenti in corso stanno facendo crollare le temperature anche sul vicentino con valori termici in pianura di poco sopra lo zero anche di giorno.

VENERDI’ 27 GENNAIO

In mattinata le correnti da est favoriranno la formazione di nubi lungo la fascia prealpina con la possibilità di qualche episodio di nevischio. Nubi meno presenti sul medio-basso vicentino. Nella seconda parte della giornata ampie schiarite su tutto il territorio. Temperature in calo con intense gelate in pianura laddove il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso all’alba. Estremi termici in pianura tra -2 e +5 gradi.

SABATO 28 GENNAIO

La giornata sul vicentino inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio si assisterà ad un aumento della copertura nuvolosa in arrivo da nord est. Non sono previste precipitazioni. Clima rigido con temperature diurne in pianura di poco sopra lo zero.

DOMENICA 29 GENNAIO

Bel tempo su tutta la provincia con qualche innocua velatura di passaggio. Giornata molto fredda, ventilazione ancora orientale. Temperature minime in pianura fino a -3/-4°C