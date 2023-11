Previsioni meteo 3-5 novembre: temperature in diminuzione, neve a 1500 metri

Situazione generale

Un’altra intensa perturbazione sta portando accumuli fino a 100 millimetri di pioggia sull’Alto Vicentino. E’ da attendersi quindi un nuovo innalzamento dei principali corsi d’acqua della provincia ed una criticità sulle zone montane per frane e smottamenti. Dopo lo scirocco, sta giungendo da nord ovest aria più fredda, in grado di portare neve sulle Prealpi anche a quote medie.

Venerdì 3 novembre

Nella prima parte della mattina sarà in transito sul Vicentino il fronte freddo di questa perturbazione. Rovesci sparsi, soprattutto sulle zone montane e pedemontane con neve in calo sui 1400-1500 metri. Da metà giornata rapidi rasserenamenti in arrivo da ovest. In serata nuova copertura nuvolosa con probabili locali piovaschi di passaggio. A fine evento sono attesi circa 100 millimetri di pioggia sulle prealpi e 40/80 in pianura. A 2000 metri di quota 5-10 centimetri di neve fresca. Temperature in calo, massime in pianura non oltre i 12-13 gradi.

Sabato 4 novembre

Mattinata variabile con ampi spazi soleggiati. Dal pomeriggio copertura nuvolosa in aumento per l’approssimarsi di una nuova perturbazione atlantica che porterà nuove precipitazioni a partire dalla serata. Inizialmente la neve cadrà dai 1600 metri, limite in aumento in nottata a 2000/2200 metri. Temperature stazionarie, estremi termici in pianura compresi tra 5 e 12 gradi.

Domenica 5 novembre

Tempo perturbato fino a metà mattina, poi il sole prenderà velocemente il posto alla pioggia. Seconda parte di giornata con poche nubi e ampi rasserenamenti. E’ un’altra perturbazione che lascerà il vicentino con importanti accumuli piovosi, dai 20 millimetri della bassa pianura ai 50-60 delle Prealpi. Temperature senza variazioni di rilievo e valori in linea col periodo.

Tendenza nel lungo termine

Tra lunedì e giovedì non sono previsti peggioramenti del tempo. In caso di nottate serene c’è il rischio di brinate nei fondovalle anche a quote collinari.

Attualmente è in previsione una perturbazione per venerdì 10 novembre, ma ne riparleremo nei prossimi appuntamenti.