Previsioni 1-3 luglio: ancora molto caldo, ma con instabilità sui monti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

L’anticiclone mostra i primi cenni di cedimento nel suo bordo occidentale. Infatti nei prossimi giorni sull’arco alpino saranno frequenti i temporali pomeridiani. Non si esclude che qualche pioggia possa scendere fin verso le alte pianure. Tuttavia le temperature non subiranno variazioni di rilievo e i valori rimarranno ben oltre le medie del periodo.

Martedì 1 luglio

La mattina cielo sereno su tutto il Vicentino, con poche nubi sulla dorsale prealpina. Nel pomeriggio alta probabilità di rovesci o temporali sui monti con possibili sconfinamenti in pianura verso sera. Temperature stazionarie con punte di 36-37 gradi.

Mercoledì 2 luglio

La mattina soleggiato su tutto il territorio con caldo afoso. Nella seconda parte della giornata moderata instabilità in montagna con locali e improvvisi temporali. Temperature che non subiranno variazioni rispetto ai giorni precedenti nonostante le precipitazioni sui monti.

Giovedì 3 luglio

Altra giornata inizialmente soleggiata, offuscata però dall’umidità persistente con pesante sensazione di afa. Nel pomeriggio sui settori montani si formerà qualche temporale di calore. Temperature stazionarie con valori ben oltre le medie del periodo. Estremi termici in pianura tra 24 e 37 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Tra sabato e domenica il tempo si farà via via più instabile. Qualche temporale potrebbe coinvolgere anche le aree di pianura del vicentino, non solo quelle a ridosso dei monti. Da lunedì 7 luglio finalmente le temperature saranno in generale calo per l’afflusso di correnti settentrionali.