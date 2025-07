Previsioni meteo 30-31 luglio, mercoledì instabile e giovedì con tempo sereno e caldo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Evoluzione generale

Sull’Europa centro-settentrionale insiste una circolazione ciclonica d’aria fresca, che sulla nostra regione, specie sulle zone interne, porta una relativa variabilità e alcune fasi di precipitazioni, con oscillazioni delle temperature ma su valori in genere un po’ sotto la norma. In Veneto la giornata un po’ più soleggiata e calda nelle ore diurne è attesa per giovedì.

Mercoledì 30 luglio

Tempo variabile, con annuvolamenti irregolari tra Prealpi e pianura anche consistenti. Sulle zone montane sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si prevede aumento della nuvolosità sulle zone montane, pedemontane e interne della pianura, maggiore probabilità di schiarite altrove. Precipitazioni al mattino generalmente assenti o al più deboli locali.

Nel pomeriggio su zone montane e pedemontane si riscontra una maggiore probabilità di fenomeni sparsi, anche a carattere di rovescio oppure occasionale temporale. Temperature minime che non vedono variazioni di rilievo salvo in quota dove si prevede un sensibile. Per quanto concerne le massime, invece, sono stazionarie.

Giovedì 31 luglio

Cielo sulle zone pianeggianti da sereno a poco nuvoloso salvo qualche nube in più sull’alta pianura nel pomeriggio. Sulle quote montane tempo leggermente variabile con ampi spazi di sereno nelle ore più fresche e qualche addensamento nuvoloso nel resto della giornata.

Piogge in genere assenti a parte sulle zone di montagna e in particolare su quelle prealpine, dove nel pomeriggio non si esclude qualche locale fenomeno temporaneo, di modesta entità salvo occasionali rovesci o temporali. Temperature: riguardo alle minime, un po’ di aumento in quota e contenute variazioni di carattere locale altrove; massime in aumento.

