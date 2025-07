Evacuato lo stabile destinato all’accoglienza migranti. Via in 18, tra loro due ucraini

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è lavorato tutto il giorno ieri in via Garibaldi a Cornedo Vicentino, dove poco prima delle 7 del mattino un incendio si è sviluppato nel locale mansardato del sottotetto di una palazzina a tre piani, assegnata all’ospitalità di migranti e profughi.

Il bilancio conclusivo dell’intervento multiforze di vigili del fuoco, Carabinieri e polizia locale consta di un uomo rimasto lievemente intossicato – si tratterebbe di un vicino di casa, che ha inalato del fumo – a cui va aggiunto l’ordine di evacuazione per tutti i 18 inquilini, per i quali si stanno cercando soluzioni in via temporanea.

Tra gli evacuati ieri 16 persone di nazionalità straniera provenienti dal continente asiatico, per lo più dal Bangladesh, a cui si aggiungono due profughi fuggiti dalle zone di guerra in Ucraina. Tutti sono descritti come in buone condizioni di salute, usciti tempestivamente dallo stabile scenario di un’emergenza a alle prime avvisaglie dell’incendio. Riguardo alle cause, la principale ipotesi riguarda un probabile cortocircuito elettrico avvenuto nel piano dove si è sviluppato il rogo principale.

Sul fronte dei danni più materiali è rimasta devastata dalle fiamme la mansarda, distrutta anche buona parte della copertura in legno, con tetto aperto come mostrano le immagini dei vigili del fuoco saliti fino alla sommità della palazzina per spegnere i focolaio residui e mettere in sicurezza l’edificio.

